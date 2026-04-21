В России трансплантация рук стала доступна в рамках ОМС
Для россиян стала доступна бесплатная трансплантация верхних конечностей в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), передает «РИА Новости» со ссылкой на документ правительства РФ.
Агентство напомнило, что в 2026 г. в перечень услуг по ОМС также вошла пересадка почек.
10 марта врачи в Москве впервые для российской медицины запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты. По данным департамента здравоохранения столицы, это одно из самых сложных направлений в современной хирургии и микрохирургии в мире.
В 2025 г. правительство отмечало, что в течение года на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках дополнительно направят свыше 60 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что эти средства позволят обеспечить бесплатную базовую программу ОМС. Речь в том числе шла о трансплантации органов, травматологии, ортопедии и др.