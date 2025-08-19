На высокотехнологичную медпомощь в РФ дополнительно выделят 60 млрд рублей
В 2025 г. на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках дополнительно направят свыше 60 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что дополнительные средства позволят сохранить доступность бесплатной медпомощи в рамках базовой программы ОМС. Речь идет о лечении с применением передовых методов в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, трансплантации органов, травматологии, ортопедии, офтальмологии и онкологии.
Всего в текущем году на эти цели предусмотрено 310 млрд руб.
«Продолжим и дальше расширять для граждан возможность получать современную медпомощь по всей стране», – подчеркнул Мишустин.
В марте Мишустин рассказывал о развитии здравоохранения во время доклада в Госдуме. По его словам, в 2024 г. профилактические осмотры прошли 109 млн россиян – в 1,5 раза больше, чем шесть лет назад. Диспансеризация помогает выявлять и лечить хронические заболевания, включая онкологию, болезни сердца и диабет.
Премьер отмечал, что растет и доступность медпомощи: в первичное звено системы здравоохранения поставлено 230 000 единиц оборудования, 60% из которых – отечественного производства. За год россиянам провели свыше 1,5 млн бесплатных сложных операций, а около 320 организаций медреабилитации были переоснащены.