На высокотехнологичную медпомощь в РФ дополнительно выделят 60 млрд рублей

В марте Мишустин рассказывал о развитии здравоохранения во время доклада в Госдуме. По его словам, в 2024 г. профилактические осмотры прошли 109 млн россиян – в 1,5 раза больше, чем шесть лет назад. Диспансеризация помогает выявлять и лечить хронические заболевания, включая онкологию, болезни сердца и диабет.