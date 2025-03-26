Что Мишустин рассказал о развитии социальной сферы во время доклада в Госдуме

Что Мишустин рассказал о развитии социальной сферы во время доклада в ГосдумеПравительство отчиталось о поддержке семей и участников спецоперации, а также об изменениях в медицине и образовании
В Госдуме завершилось выступление премьер-министра Михаила Мишустина с ежегодным отчетом о работе правительства. В 2024 г. оно работало в условиях нарастающего внешнего давления, сообщил он. Целью правительства, по словам его председателя, была помощь гражданам, бизнесу и регионам, обеспечение динамичного развития страны. Все завершившиеся в прошлом году национальные проекты (всего их 14) выполнены, отметил Мишустин.
Поддержка семей
За 2024 г. около 160 000 многодетных семей воспользовались субсидией в размере 450 000 руб. для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка и последующих детей, доложил премьер. Ее можно получить до конца 2030 г., соответствующий указ летом прошлого года подписал президент Владимир Путин. До 2030 г. также продлена программа материнского капитала, уточнил Мишустин. По его словам, с 2007 г. граждане получили около 14,5 млн сертификатов.
Максимальный размер выплаты по беременности и родам приблизился к 800 000 руб., сообщил Мишустин. А пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется при досрочном возвращении на работу, то есть раньше, чем ребенку исполнится три года, уточнил он. В этом случае оно выплачивается до достижения ребенком 1,5 года.
С 2026 г. вводится выплата для семей с двумя и более детьми, если доход родителей ниже прожиточного минимума, напомнил премьер. «Ставку НДФЛ [налога на доходы физических лиц] до 6% посчитаем. Вот он – инструментарий, набор, именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», – сказал он.
Развитие здравоохранения
За 2024 г. профилактические осмотры прошли 109 млн россиян. По словам Мишустина, этот показатель шесть лет назад был меньше в 1,5 раза. Диспансеризация помогает бороться с хроническими и приобретенными болезнями, в частности, с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, перечислил премьер.
Повышается и доступность медицинской помощи, отметил Мишустин. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в первичное звено – поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты – было поставлено 230 000 единиц оборудования, 60% из них – отечественное, рассказал он. За 2024 г. россиянам было проведено свыше 1,5 млн бесплатных сложных операций. А для медицинской реабилитации переоснастили около 320 организаций, сообщил премьер.
За 2022–2024 гг. число врачей увеличилось на 12 000 человек, сообщил Мишустин, отметив, что работа специалистов должна оплачиваться достойно. Свыше 450 000 медиков, которые трудятся в селах, райцентрах и малых городах, получили увеличенные социальные выплаты, рассказал председатель правительства.
Говоря о кадровом вопросе в здравоохранении, другие акценты 5 марта на пленарном заседании в Госдуме делала зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова. По итогам прошлого года, по ее словам, дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. А требуемый уровень зарплат врачей не был достигнут в 21 регионе, по среднему медперсоналу – в 19 субъектах, рассказывала она.
Образование
В рамках нацпроекта «Образование» открыто свыше 1700 детских садов и построено более 1600 школ, рассказал Мишустин. Бесплатное горячее питание получают свыше 7 млн учеников начальных классов. С 2021 г. российские школьники заняли призовые места на восьми международных олимпиадах. Отдельно за прошлый год они завоевали 42 медали, из них 31 – золотая, уточнил премьер.
Правительство работает над тем, чтобы система обучения отвечала запросам рынка труда, сказал Мишустин. России нужны инженеры, изобретатели и ученые для того, чтобы ответить на вызовы времени и технологические изменения, уточнил он. В этом направлении работают 50 инженерных школ с участием 250 высокотехнологичных компаний. Вместе с этим по поручению президента усилена подготовка учителей естественно-научных дисциплин и математики. Принимаются меры для улучшения системы оплаты труда педагогов, в частности предоставляются гранты и жилищные сертификаты, сказал премьер.
В рамках федерального проекта «Профессионаитет» 370 кластеров при участии бизнеса готовят учеников по 24 востребованным направлениям. Помимо этого в 68 регионах России открыто более 700 учебно-производственных комплексов для старшеклассников – там они могут получить навыки, необходимые для рабочих специальностей. На следующий учебный год правительство увеличило квоты на целевое обучение по 80 направлениям, рассказал Мишустин.
Жилье и благоустройство
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в России было построено около 580 млн кв. м жилья, заявил премьер. За 2019–2024 гг. десятки миллионов семей улучшили свои условия, этому способствовало ипотечное кредитование с государственной поддержкой. Ее доля, по словам Мишустина, составляет около трети в общем объеме жилищных займов.
По программе расселения аварийного фонда в новое жилье переехали более 800 000 человек. Эта практика продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказал Мишустин.
Вопросы благоустройства, по словам председателя правительства, оказались наиболее востребованными среди населения. За шесть лет в порядок приведены более 70 000 общественных пространств и придомовых территорий, уточнил он. В частности, за счет грантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было возведено более 900 объектов.
Программа по развитию сельских территорий коснулась 14 млн человек, сообщил Мишустин. В населенных пунктах появились около 5000 современных объектов, среди которых – школы, медучреждения, клубы и спортплощадки.
Поддержка участников спецоперации и их семей
«Наш долг – поддержать героев и окружить их заботой, а также окружить заботой их семьи. Мы решаем эту задачу вместе с государственным фондом «Защитники Отечества» под руководством президента», – заявил Мишустин. Сейчас участники спецоперации имеют приоритетное право на медпомощь, образование и повышение квалификации, отметил он. Помимо этого дети участников спецоперации могут получить бесплатные путевки на отдых и оздоровление, а при поступлении они имеют приоритетное право на зачисление в учебные заведения.
В 2024 г. был упрощен процесс получения ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий – теперь она назначается автоматически, сразу после получения удостоверения. Кроме того, действуют льготы, освобождающие участников спецоперации и их семьи от уплаты налога на имущество и других пошлин.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предлагает распространить статус ветерана на бойцов, которые задействованы на территории Курской области. «Рассчитываю, что вы, уважаемые депутаты, ускорите его принятие», – сказал премьер.