Что Мишустин рассказал о развитии социальной сферы во время доклада в Госдуме

Правительство работает над тем, чтобы система обучения отвечала запросам рынка труда, сказал Мишустин. России нужны инженеры, изобретатели и ученые для того, чтобы ответить на вызовы времени и технологические изменения, уточнил он. В этом направлении работают 50 инженерных школ с участием 250 высокотехнологичных компаний. Вместе с этим по поручению президента усилена подготовка учителей естественно-научных дисциплин и математики. Принимаются меры для улучшения системы оплаты труда педагогов, в частности предоставляются гранты и жилищные сертификаты, сказал премьер.