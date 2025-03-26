Правительство раскрыло условия для возвращения иностранных компаний

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу проработать порядок возвращения иностранных компаний. Об этом он заявил 18 марта в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Необходимо актуализировать перечень иностранных компаний, которые прекратили деятельность в России, разработать процедуру согласования их возвращения с условием «обязательных гарантий добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», подчеркнул Путин. Правительство также должно проследить, чтобы не получилось так, что иностранные собственники «продали бизнес в России по бросовой цене – по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги». Каждая такая сделка потребует отдельного, тщательного рассмотрения, сказал президент.