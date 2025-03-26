Правительство раскрыло условия для возвращения иностранных компаний

Правительство раскрыло условия для возвращения иностранных компанийПремьер-министр сообщил, что им необходимо будет локализовать бизнес в России
Глава правительства Михаил Мишустин конкретизировал требования к иностранным компаниям, которые хотят вернуться на российский рынок. Обязательными условиями должны стать нормативы по локализации и инвестициям в Россию, подчеркнул Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Государственной думе.
«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Те, кто ушли под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться, – почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане – это также важно», – заявил Мишустин. Он также напомнил, что все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией.
Премьер-министр подчеркнул, что российская сторона будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет в этом вопросе будет отдан российским производителям, особенно в отраслях для достижения технологического лидерства и для сельхозпроизводителей, отметил Мишустин.
Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний, писали «Ведомости» 25 февраля. Возвращение иностранных компаний из недружественных государств возможно только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, говорил «Ведомостям» представитель Минфина. «При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», – подчеркнул представитель Минфина.
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу проработать порядок возвращения иностранных компаний. Об этом он заявил 18 марта в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Необходимо актуализировать перечень иностранных компаний, которые прекратили деятельность в России, разработать процедуру согласования их возвращения с условием «обязательных гарантий добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», подчеркнул Путин. Правительство также должно проследить, чтобы не получилось так, что иностранные собственники «продали бизнес в России по бросовой цене – по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги». Каждая такая сделка потребует отдельного, тщательного рассмотрения, сказал президент.
Защита интересов российского бизнеса является приоритетом в вопросе возвращения иностранных компаний, подчеркнул Путин. «Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их возвращенцам», – отмечал глава РСПП Александр Шохин в ходе съезда РСПП. Он подчеркнул, что властям необходимо заранее предусмотреть механизм для защиты отечественного бизнеса, который вкладывает силы в импортозамещение. Шохин предложил урегулировать вопрос возвращения иностранных компаний через норму о сроках исковой давности. Она могла бы составить три года с того момента, когда соответствующие органы власти узнали или должны были узнать об изменениях в правах собственности. Если норма о сроках исковой давности станет универсальной, российскому бизнесу будет «легче в судебном порядке» отстоять права отечественных компаний, которые заместили иностранный бизнес, пояснил Шохин.
Путин заявил 14 марта, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний. При этом правительственная комиссия по иностранным инвестициям пока не получала заявок от иностранных компаний по возвращению на российский рынок, сообщил «Ведомостям» 18 марта глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский (является также ответственным секретарем правкомиссии).