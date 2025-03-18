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Путин предложил брать у Запада только лучшее

Ведомости

России следует брать от Запада только лучшие технологии, но не копировать их, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Конечно, мы понимаем все преимущества наших так называемых западных партнеров – высокие технологии, организация производства. Все есть, это правда, они многого добились, надо к этому относиться с уважением и все лучшее брать, но не копировать», – сказал он.

Путин также отметил, что в дальнейшем концепция «западного доминирования» перестанет быть актуальной, а в мире появятся новые центры роста.

В ходе выступления на съезде Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса в Россию с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. При этом вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ должен рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Первый вице-премьер Денис Мантуров также заявил 18 марта, что следует выработать единые подходы к перспективам возвращения зарубежных компаний на российский рынок. При этом правкомиссия по иностранным инвестициям пока не получала заявок от иностранных компаний по возвращению на российский рынок, заявил «Ведомостям» глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Российские власти могут предложить компаниям из США создавать совместные предприятия с успешными организациями из РФ для возвращения на рынок, говорил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При этом он признал, что сейчас западным компаниям вернуться «будет сложно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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