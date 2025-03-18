Дмитриев предложил совместные предприятия для возвращения компаний США в Россию

«Мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями. Мы считаем, что многие из американских компаний смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», – сказал он во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).