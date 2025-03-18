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Дмитриев предложил совместные предприятия для возвращения компаний США в Россию

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Американские компании для возвращения на российский рынок могут создавать совместные предприятия с успешными компаниями из РФ. С такой инициативой выступил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями. Мы считаем, что многие из американских компаний смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», – сказал он во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он сообщил, что Москва видит возможности сотрудничества в инвестиционной и экономической сферах. При этом Дмитриев отметил, что сейчас многие ниши заняты отечественными компаниями и вернуться в нынешних обстоятельствах «будет сложно».

18 февраля Дмитриев сообщил, что американский бизнес потерял $324 млрд при уходе с рынка России. Тогда же он представил статистику, согласно которой наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. 

Президент РФ Владимир Путин 17 марта разрешил нескольким иностранным инвесткомпаниям из США и Великобритании выйти из российских активов и не получать для этого дополнительных разрешений. 

Согласно распоряжению президента, американский хедж-фонд 683 Capital Partners может приобретать ценные бумаги неназванных российских акционерных обществ, которыми владеют иностранцы. Совершать сделки с активами уже самого 683 Capital Partners разрешено двум российским ООО – «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости», которое управляет ЗПИФ «Современный рублевый».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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