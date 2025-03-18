Дмитриев предложил совместные предприятия для возвращения компаний США в Россию
Американские компании для возвращения на российский рынок могут создавать совместные предприятия с успешными компаниями из РФ. С такой инициативой выступил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями. Мы считаем, что многие из американских компаний смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», – сказал он во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он сообщил, что Москва видит возможности сотрудничества в инвестиционной и экономической сферах. При этом Дмитриев отметил, что сейчас многие ниши заняты отечественными компаниями и вернуться в нынешних обстоятельствах «будет сложно».
18 февраля Дмитриев сообщил, что американский бизнес потерял $324 млрд при уходе с рынка России. Тогда же он представил статистику, согласно которой наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд.
Президент РФ Владимир Путин 17 марта разрешил нескольким иностранным инвесткомпаниям из США и Великобритании выйти из российских активов и не получать для этого дополнительных разрешений.
Согласно распоряжению президента, американский хедж-фонд 683 Capital Partners может приобретать ценные бумаги неназванных российских акционерных обществ, которыми владеют иностранцы. Совершать сделки с активами уже самого 683 Capital Partners разрешено двум российским ООО – «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости», которое управляет ЗПИФ «Современный рублевый».