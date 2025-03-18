Зачем Путин разрешил инвесткомпаниям из США и Англии продать российские активы

Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов предполагает, что распоряжение президента – одна из цепочек действий, которые в итоге направлены на обмен части заблокированных иностранных ценных бумаг россиян за рубежом на те, которые заморожены у нерезидентов на счетах типа «C» в России. Вполне вероятно, что эти операции представляют собой обмен российских бумаг на активы россиян, заблокированные в иностранных юрисдикциях, например американские ценные бумаги или денежные средства, также допускает партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин. Если это так, то сделка может носить уникальный и прецедентный характер для рынка и служить позитивным сигналом для инвесторов по обе стороны санкционного противостояния, считает он.