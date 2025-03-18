Зачем Путин разрешил инвесткомпаниям из США и Англии продать российские активы

Зачем Путин разрешил инвесткомпаниям из США и Англии продать российские активыВозможно, власти хотят консолидировать принадлежащие им ценные бумаги и передать в отечественную структуру
Владимир Путин 17 марта разрешил нескольким иностранным инвесткомпаниям из США и Великобритании выйти из российских активов и не получать для этого дополнительных разрешений. По распоряжению президента американский хедж-фонд 683 Capital Partners может приобретать ценные бумаги неназванных российских акционерных обществ, которыми владеют иностранцы. Совершать сделки с активами уже самого 683 Capital Partners разрешено двум российским ООО – «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости», которое управляет ЗПИФ «Современный рублевый».
Продать ценные бумаги российских компаний смогут шотландская управляющая компания Baillie Gifford, две структуры лондонской УК Carrhae Capital, три структуры крупной американской УК Franklin Templeton, американская УК Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (GMO), нью-йоркское и лондонское подразделения американской инвесткомпании Jane Street, американский фонд Harding Loevner и компания в области медицинского страхования Highmark Ltd.
Распоряжение президента не ограничивает российские ООО совершением сделок с 683 Capital Partners только теми бумагами, которые тот выкупил у инвесткомпаний, названных в документе.
Исключение внесено в указ президента № 520, который в августе 2022 г. запретил сделки с долями и акциями недружественных нерезидентов в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭКа и банках. Одобрять сделки должен Путин.
«Ведомости» направили запросы в Банк России, Минфин, минфин США и перечисленным в распоряжении президента инвесткомпаниям. Представитель «Современных фондов недвижимости» отказался от комментариев. Связаться с 683 Capital Partners не удалось.
Кто контрагенты
683 Capital Partners зарегистрирован в штате Делавэр в 2006 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Ключевое лицо компании – Ари Цвейман. Штат Делавэр отличается высокой степенью конфиденциальности – в частности, сведения о собственниках делавэрских компаний не раскрываются, обращает внимание советник адвокатского бюро Pen & Paper Роман Кузьмин.
ООО «Современные фонды недвижимости» ранее называлось «Сбер фонды недвижимости» и принадлежало АО «Старт», контролируемому ООО «СФО «СБ Фабрика кредитных продуктов». В 2023 г. его собственником был фонд «Модерн», учредители которого в ЕГРЮЛе не раскрываются. А «Цефей-2» управляется этой же группой, а ее владельцем значится фонд «Цефей», информация о котором также не раскрывается.
По данным британских СМИ, Baillie Gifford, например, управляет активами шотландского пенсионного фонда и на февраль 2022 г. держала акции Сбербанка на сумму порядка 300 000 фунтов стерлингов. Также акции Сбербанка (0,28%) есть у Harding Loevner, следует из информации портала Investing. GMO владеет акциями «Сургутнефтегаза», «Фосагро» (0,41%), НЛМК (0,29%) и «Башнефти» (0,02%). В 2019 г. сообщалось, что Harding Loevner приобрела 5,47% бумаг «Яндекса», что составило более $500 млн.
Зачем это надо
Участники рынка пока затрудняются однозначно трактовать новое распоряжение президента. Оно принято накануне телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на 18 марта. Учитывая, что в последние недели активно ведутся переговоры между США и Россией, возможно, это распоряжение – часть какой-то договоренности, полагает аналитик «Цифра брокера» Иван Ефанов.
Кузьмин из Pen & Paper предполагает, что 683 Capital Partners выступит организатором и выкупит разрозненные пакеты ценных бумаг у нескольких иностранных институциональных инвесторов, чтобы в последующем перепродать их российским лицам. На возможность такой последующей продажи указывает часть распоряжения президента, которая разрешает «Цефей-2» и «Современным фондам недвижимости» осуществлять сделки с приобретенными фондом бумагами. Но этот подпункт не уточняет, какие именно сделки разрешены. Возможно, продолжает Кузьмин, «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости» выкупят ценные бумаги у 683 Capital Partners.
На 10,64 млрд руб.
Выкуп бумаг 683 Capital Partners, а затем передача активов в российские структуры может означать попытку консолидации их на уровне единого контрагента и последующего контролируемого перераспределения внутри российской финансовой системы, считает управляющий партнер юрфирмы «О2 консалтинг» Ольга Сорокина. Продажа активов в адрес иностранного покупателя (из недружественной в отношении России юрисдикции) позволяет существенно упростить этот процесс, переведя структуру сделки и расчеты по ней в иностранный периметр, говорит она.
Сделка похожа на реструктуризацию заблокированных активов нерезидентов на счетах «С», рассуждает юрист АБ NSP Глеб Бойко: ценные бумаги сначала будут проданы от множества недружественных иностранных компаний одной, а затем переданы в ЗПИФ. Далее российская УК сможет использовать эти ценные бумаги, но недружественные инвесторы пока не будут получать доходов по ним до отмены контрсанкционного законодательства, резюмирует он.
Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов предполагает, что распоряжение президента – одна из цепочек действий, которые в итоге направлены на обмен части заблокированных иностранных ценных бумаг россиян за рубежом на те, которые заморожены у нерезидентов на счетах типа «C» в России. Вполне вероятно, что эти операции представляют собой обмен российских бумаг на активы россиян, заблокированные в иностранных юрисдикциях, например американские ценные бумаги или денежные средства, также допускает партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин. Если это так, то сделка может носить уникальный и прецедентный характер для рынка и служить позитивным сигналом для инвесторов по обе стороны санкционного противостояния, считает он.
Американскому фонду санкциями США запрещено совершать какие-либо инвестиции в Россию, включая инвестиции в ценные бумаги, напоминает Рябинин. Вдобавок, продолжает он, исполнение указанной сделки предполагает взаимодействие с российской финансовой инфраструктурой, ключевые игроки которой находятся в санкционном списке США. Поэтому практически наверняка либо американский фонд уже получил специальную лицензию OFAC на совершение такой сделки, либо получение такой лицензии является обязательным условием для закрытия сделки, продолжает Рябинин.
Адвокат допускает, что для совершения сделки могут потребоваться и иные согласования санкционных регуляторов, например, в Бельгии, если активы структурированы через депозитарий Euroclear. Для получения таких согласований американской стороне надо привести веские аргументы и основным «на поверхности» может быть как раз получение встречного представления в форме заблокированных в западных юрисдикциях активов, принадлежащих российским инвесторам, резюмирует он.
Разрешение на подобные сделки могло быть выдано только при условии существенного дисконта, при котором иностранные инвесторы продают свои бумаги по заниженной цене, считает Кузьмин. То, что ценные бумаги могли быть выкуплены с определенным дисконтом, не исключает и Бойко. Интерес 683 Capital Partners может заключаться в получении выгоды на разнице покупки и продажи, которую фонд фактически получает за организацию сделки, резюмирует Кузьмин.