Мантуров: нужно выработать единые подходы к возвращению иностранных компаний

В феврале представитель Минфина сообщал «Ведомостям», что возвращение иностранных компаний из недружественных стран на российский рынок может быть только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям. По его словам, действующие указы президента № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) распространяются как на продажи бизнеса, так и на его возвращение в Россию. По словам источника, при принятии решений правительственная комиссия в первую очередь ориентируется на позицию профильного ведомства.