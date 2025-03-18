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Мантуров: нужно выработать единые подходы к возвращению иностранных компаний

Ведомости

Необходимо выработать единые подходы к перспективам возвращения зарубежных компаний на российский рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция ведется на сайте союза.

«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики – это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность. Другое дело, что открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых мы согласимся поделиться своим суверенитетом», – сказал Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что сами принципы привлечения иностранных инвестиций и локализации должны измениться. Контроль в совместных предприятиях должен быть, в первую очередь, у российских бенефициаров, подчеркнул он, то же самое касается и прав на технологии.

В феврале представитель Минфина сообщал «Ведомостям», что возвращение иностранных компаний из недружественных стран на российский рынок может быть только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям. По его словам, действующие указы президента № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) распространяются как на продажи бизнеса, так и на его возвращение в Россию. По словам источника, при принятии решений правительственная комиссия в первую очередь ориентируется на позицию профильного ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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