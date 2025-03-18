Мантуров: нужно выработать единые подходы к возвращению иностранных компаний
Необходимо выработать единые подходы к перспективам возвращения зарубежных компаний на российский рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляция ведется на сайте союза.
«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики – это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность. Другое дело, что открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых мы согласимся поделиться своим суверенитетом», – сказал Мантуров.
Первый вице-премьер добавил, что сами принципы привлечения иностранных инвестиций и локализации должны измениться. Контроль в совместных предприятиях должен быть, в первую очередь, у российских бенефициаров, подчеркнул он, то же самое касается и прав на технологии.
В феврале представитель Минфина сообщал «Ведомостям», что возвращение иностранных компаний из недружественных стран на российский рынок может быть только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям. По его словам, действующие указы президента № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) распространяются как на продажи бизнеса, так и на его возвращение в Россию. По словам источника, при принятии решений правительственная комиссия в первую очередь ориентируется на позицию профильного ведомства.