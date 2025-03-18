Путин поручил кабмину разработать процедуру возвращения западного бизнеса в Россию
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать процедуру возвращения западного бизнеса в РФ с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Об этом глава страны заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Кремль вел прямую трансляцию выступления президента.
По словам Путина, вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний. Дело в том, что российский бизнес грамотно воспользовался возможностями, когда рынок РФ покинули западные компании под политическим давлением. Вложено немало сил и средств, но отечественные компании сейчас находятся на разных стадиях инвестиционного цикла. Поэтому президент считает, что власти не имеют права подорвать планы развития бизнеса.
«Хотел бы еще раз повторить: мы никого не выгоняли – кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение», – заявил Путин.
По словам президента, если теперь какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет. Опытным бизнесменам нужно было просчитывать свои риски и понимать последствия своих действий.
В своей речи Путин упомянул о санкциях как о способе системного и стратегического давления на страну. По его словам, в отношении физических и юридических лиц из России было введено 28 595 санкций. Это рекордное количество по сравнению с другими странами, против которых вводились ограничения.
Ежегодный съезд РСПП в Москве собрал около 1300 участников и гостей. Среди них были представители крупного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства со всей страны. Кроме того, на мероприятии присутствуют руководители министерств и ведомств, а также ключевые политические деятели, которые играют важную роль в экономике России.