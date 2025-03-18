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Путин поручил кабмину разработать процедуру возвращения западного бизнеса в Россию

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать процедуру возвращения западного бизнеса в РФ с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Об этом глава страны заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Кремль вел прямую трансляцию выступления президента.

По словам Путина, вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний. Дело в том, что российский бизнес грамотно воспользовался возможностями, когда рынок РФ покинули западные компании под политическим давлением. Вложено немало сил и средств, но отечественные компании сейчас находятся на разных стадиях инвестиционного цикла. Поэтому президент считает, что власти не имеют права подорвать планы развития бизнеса.

«Хотел бы еще раз повторить: мы никого не выгоняли – кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение», – заявил Путин.

По словам президента, если теперь какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет. Опытным бизнесменам нужно было просчитывать свои риски и понимать последствия своих действий.

В своей речи Путин упомянул о санкциях как о способе системного и стратегического давления на страну. По его словам, в отношении физических и юридических лиц из России было введено 28 595 санкций. Это рекордное количество по сравнению с другими странами, против которых вводились ограничения.

Ежегодный съезд РСПП в Москве собрал около 1300 участников и гостей. Среди них были представители крупного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства со всей страны. Кроме того, на мероприятии присутствуют руководители министерств и ведомств, а также ключевые политические деятели, которые играют важную роль в экономике России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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