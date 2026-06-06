В Москве появится центр трансплантации конечностей

В апреле 2025 г. российские и китайские хирурги впервые в РФ пересадили 53-летнему пациенту правые предплечье и кисть. Чувствительность и функции полностью восстановились: мужчина может писать, застегивать пуговицы, водить авто и заниматься спортом. В феврале 2026 г. хирурги выполнили еще более сложную операцию: 42-летнему пациенту, лишившемуся обеих кистей, пересадили левую кисть с фрагментом предплечья и правую кисть.