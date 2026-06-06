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В Москве появится центр трансплантации конечностей

Ведомости

На базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве появится специализированный центр по трансплантации конечностей. Об этом на полях ПМЭФ-2026 в интервью «РИА Новости» сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в институте уже провели две успешные пересадки кистей. Операциями занималась команда врачей совместно с китайскими коллегами под руководством главного внештатного пластического хирурга Минздрава. Теперь принято решение создать профильный центр трансплантации конечностей на базе нового корпуса НИИ.

Проект будут реализовывать совместно с федеральными медицинскими центрами, в консорциуме нескольких московских клиник и при участии китайских специалистов.

Развитие этого направления – продолжение работы трансплантологического кластера, который уже действует на базе Склифа. Там выполняют все виды пересадок органов, а некоторые направления, включая трансплантацию тонкой кишки, остаются уникальными для России. За время работы кластера в столице провели более 4 500 успешных трансплантаций.

В марте московские врачи первыми в России освоили трансплантацию рук. Это одно из самых сложных направлений современной хирургии и микрохирургии в мире. Новое направление развивает мультидисциплинарная команда из нескольких московских клиник (Склиф, Институт пластической хирургии, Сеченовский университет, больницы Боткина и Юдина), а также врачи из китайского университета Гуанси.

В апреле 2025 г. российские и китайские хирурги впервые в РФ пересадили 53-летнему пациенту правые предплечье и кисть. Чувствительность и функции полностью восстановились: мужчина может писать, застегивать пуговицы, водить авто и заниматься спортом. В феврале 2026 г. хирурги выполнили еще более сложную операцию: 42-летнему пациенту, лишившемуся обеих кистей, пересадили левую кисть с фрагментом предплечья и правую кисть.

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