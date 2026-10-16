Кобяков: мир входит в золотой век газа
Мир входит в золотой век газа, сказал советник президента РФ Антон Кобяков, выступая на пресс-конференции в рамках РЭН-2026.
«Газ больше не является переходным топливом. В одно время он таковым считался – временной палочкой-выручалочкой на период планового ухода мира от угля и нефти к безукоризненным возобновляемым источникам энергии», – заявил он (цитата по ТАСС).
По словам Кобякова, газ стал источником энергобезопасности, а нефть – инструментом экономического принуждения.
7 октября «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писали, что средняя экспортная цена на российский газ, поставляемый по трубопроводам, в 2026 г. вырастет на 19,5% к уровню прошлого года до $312 за 1000 куб. м. Предыдущий консенсус-прогноз, подготовленный в мае, предполагал рост цены на 11% до $290 за 1000 куб. м. Таким образом, прогноз повышен на 8,5 п. п. В 2025 г. средняя экспортная цена на газ, по данным ЦЦИ, снизилась на 10% до $261 за 1000 куб. м.
27 сентября Politico сообщил, что Еврокомиссия призвала страны Европейского союза сократить потребление газа и электроэнергии для сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса. Письмо комиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена министрам стран ЕС было датировано 25 сентября.