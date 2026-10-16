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Росавиация впервые сообщила об ограничениях в аэропорту Когалыма в ХМАО

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Росавиация впервые ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом говорится в сообщении агентства.

Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 16 октября силы ПВО сбили 644 украинских беспилотника над 28 регионами России и Черным морем. Росавиация ограничивала работу авиагаваней в ряде регионов, включая Московский.

За неделю военные армии РФ ликвидировали 5695 беспилотников самолетного типа.

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