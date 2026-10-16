Великобритания может вновь сблизиться с ЕС по модели «Швейцария плюс»

«Я был бы очень рад возвращению Великобритании», – сказал председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге. По его словам, Евросоюзу не хватает участия Лондона в принятии политических решений. Он отметил, что швейцарская модель могла бы стать основой для восстановления более тесных отношений между Великобританией и ЕС.