Великобритания может вновь сблизиться с ЕС по модели «Швейцария плюс»
Великобритания может вновь сблизиться с Евросоюзом (ЕС) в рамках соглашения по модели «Швейцария плюс», которое можно согласовать в течение нескольких месяцев. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на главу одного из комитетов Европарламента.
«Я был бы очень рад возвращению Великобритании», – сказал председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге. По его словам, Евросоюзу не хватает участия Лондона в принятии политических решений. Он отметил, что швейцарская модель могла бы стать основой для восстановления более тесных отношений между Великобританией и ЕС.
При этом Ланге подчеркнул, что действующая модель сотрудничества Швейцарии с Евросоюзом не предусматривает участия страны в принятии решений объединения. По его мнению, формат «Швейцария плюс» мог бы обеспечить Великобритании определенную степень политического участия без полноценного членства в ЕС.
Депутат отметил, что выбор дальнейшего формата отношений с Евросоюзом полностью зависит от Великобритании. Если Лондон примет решение о сближении по предложенной модели, соглашение можно будет заключить достаточно быстро, несмотря на возможные политические сложности.
Швейцария не входит в ЕС, однако имеет доступ к единому европейскому рынку на основании ряда соглашений. Взамен страна обеспечивает свободное передвижение граждан и ежегодно перечисляет 375 млн евро в фонды Евросоюза. Аналогичный формат сотрудничества предполагает сближение законодательства Великобритании с европейскими нормами.
12 октября помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что Великобритания и Евросоюз (ЕС) разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря и ведущих к нему проливов. «Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов», – заявил он.