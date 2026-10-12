30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия неоднократно слышала заявления из Польши и других европейских стран, в которых затрагивалась тема изоляции Калининграда. Он отметил, что дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.