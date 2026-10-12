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Патрушев: Британия и ЕС прорабатывают планы блокады Балтийского моря

Сергей Пахомов

Великобритания и Евросоюз (ЕС) разрабатывают планы по блокаде Балтийского моря и ведущих к нему проливов. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев во время переговоров с главой Минтранспорта КНР Лю Вэем.

«Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

29 сентября посольства России в Ирландии, Бельгии и Великобритании выступили с заявлением о готовности Москвы использовать ядерное оружие при блокаде Калининграда странами НАТО.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия неоднократно слышала заявления из Польши и других европейских стран, в которых затрагивалась тема изоляции Калининграда. Он отметил, что дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.

1 мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил, что ЕС и НАТО хотят использовать Балтийское море для отработки механизмов ограничения международного судоходства. Дипломат отметил, что подобные действия Запада становятся сигналом для государств мирового большинства. Россия, по его словам, уже ведет работу с партнерами для противодействия таким пагубным инициативам.

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