Политика

Посол Булатов: ЕС и НАТО хотят «обкатать» на Балтике блокировку судоходства

ЕС и НАТО хотят использовать Балтийское море для отработки механизмов ограничения международного судоходства. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов «РИА Новости».

«Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана», – сказал дипломат. По его словам, такие меры могут быть направлены против «неугодных» стран.

Булатов отметил, что подобные действия Запада становятся сигналом для государств мирового большинства. Россия, по его словам, уже ведет работу с партнерами для противодействия таким пагубным инициативам.

Дипломат также указал на попытки пересмотра норм международного морского права.

23 марта МИД РФ обвинял европейские страны в морском «разбое» под предлогом санкций. В ведомстве заявляли, что задержание судов нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. и не имеет международного правового основания, поскольку такие ограничения не утверждены Совбезом ООН.

Также в министерстве критиковали использование термина «теневой флот», указывая на то, что он отсутствует в международном морском праве и применяется как обоснование для «разбоя на морских коммуникациях». В МИДе поясняли, что досмотрам под различными надуманными предлогами подвергаются суда, соответствующие всем требованиям свободного судоходства.

