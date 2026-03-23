МИД РФ обвинил Европу в морском «разбое» под предлогом санкций
Россия считает неприемлемыми действия европейских стран, которые задерживают суда под предлогом соблюдения санкций ЕС. МИД РФ в своем заявлении подчеркнул, что подобная практика грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., а незаконные рестрикции не являются международными, поскольку не утверждены Совбезом ООН.
«Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то «международных санкций», – пояснили в министерстве. Там отметили, что международными являются лишь те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН.
В министерстве также раскритиковали использование термина «теневой флот», указав, что он отсутствует в международном морском праве и применяется как обоснование для «разбоя на морских коммуникациях». В МИДе подчеркнули, что под различными надуманными предлогами досмотрам подвергаются суда, соответствующие всем требованиям свободного судоходства.
Отдельно в заявлении упоминается атака на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. В МИДе назвали произошедшее «вопиющим случаем нарушения международного права» и указали на отсутствие реакции со стороны европейских государств. Ведомство подчеркнуло, что Москва рассматривает действия стран ЕС как противоречащие Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и будет использовать все «политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства».
20 марта сообщалось, что экипаж газовоза «Арктик Метагаз», подвергшегося атаке в Средиземном море, вернулся в Мурманск. По данным Минтранса, судно 4 марта было атаковано вблизи территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены, двое получили ожоги. По предварительным сведениям, нападение совершили безэкипажные катера Украины со стороны побережья Ливии. Минтранс квалифицировал произошедшее «как акт международного терроризма и морского пиратства».
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее говорил, что меры по обеспечению российского торгового флота предусматривают возможность конвойного сопровождения судов кораблями Военно-морского флота.