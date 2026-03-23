МИД РФ обвинил Европу в морском «разбое» под предлогом санкций

Отдельно в заявлении упоминается атака на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. В МИДе назвали произошедшее «вопиющим случаем нарушения международного права» и указали на отсутствие реакции со стороны европейских государств. Ведомство подчеркнуло, что Москва рассматривает действия стран ЕС как противоречащие Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и будет использовать все «политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства».