Патрушев допустил конвоирование торгового флота России кораблями ВМФ
Меры по обеспечению российского торгового флота предусматривают возможность конвойного сопровождения судов кораблями Военно-морского флота (ВМФ), сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ. Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства», – подчеркнул он.
По словам Патрушева, если на море возникнут новые угрозы со стороны европейских стран, Россия разработает дополнительные меры безопасности судов.
4 марта Минтранс РФ сообщил, что безэкипажные катера Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Нападение было совершено с побережья Ливии. Два члена экипажа получили ожоги. В ведомстве квалифицировали нападение «как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права».