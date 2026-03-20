Экипаж атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулся в Мурманск
Экипаж газовоза «Арктик Метагаз», подвергшегося атаке в Средиземном море, вернулся в Мурманск. Моряков встретил губернатор региона Андрей Чибис.
«Террористическая атака, но вы не дрогнули. Отработали четко и слаженно, сохранив весь экипаж», – сказал глава области (цитата по ТАСС).
Минтранс 4 марта сообщал, что судно было атаковано вблизи территориальных вод Мальты. Газовоз следовал из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. По предварительной информации, нападение совершили безэкипажные катера Украины со стороны побережья Ливии.
В результате инцидента были спасены все 30 членов экипажа, двое получили ожоги. Минтранс квалифицировал произошедшее «как акт международного терроризма и морского пиратства». В министерстве также подчеркивали, что такие преступные действия не могут оставаться без оценки международного сообщества.
В МИД РФ 4 марта заявляли, что Россия оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические меры. Президент Владимир Путин также назвал произошедшее терактом.
18 марта помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев допустил конвоирование торгового флота России кораблями ВМФ. Он отмечал, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства.