Политика

Власти Мальты изучают район атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз»

Ведомости

Мальтийские власти проводят оценку последствий для морской среды атаки украинских безэкипажных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район», – сказал он в разговоре с RTVI. Дипломат также подчеркнул роль мальтийской стороны в спасении экипажа.

Газовоз «Арктик Метагаз» (IMO 9243148)

Построен в 2003 г. в Южной Корее (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) как Berge Everet для норвежской Bergesen, специализируется на перевозке СПГ. Свое текущее название и российский флаг судно получило в 2025 г. До этого, более 20 лет, оно эксплуатировалось под флагами Норвегии, Сингапура, Либерии и Палау.

Нападение на газовоз произошло 3 марта в Средиземном море, сообщало Министерство транспорта РФ. Судно было атаковано в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Два члена экипажа получили ожоги, им была оказана медицинская помощь в Ливии. Остальные 28 направляются в Мурманск.

4 марта Министерство иностранных дел РФ назвало атаку актом терроризма и вопиющим нарушением норм международного права. Представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом.

Президент России Владимир Путин также охарактеризовал происшествие как теракт.

