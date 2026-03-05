Власти Мальты изучают район атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз»
Мальтийские власти проводят оценку последствий для морской среды атаки украинских безэкипажных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.
«Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район», – сказал он в разговоре с RTVI. Дипломат также подчеркнул роль мальтийской стороны в спасении экипажа.
Газовоз «Арктик Метагаз» (IMO 9243148)
Нападение на газовоз произошло 3 марта в Средиземном море, сообщало Министерство транспорта РФ. Судно было атаковано в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Два члена экипажа получили ожоги, им была оказана медицинская помощь в Ливии. Остальные 28 направляются в Мурманск.
4 марта Министерство иностранных дел РФ назвало атаку актом терроризма и вопиющим нарушением норм международного права. Представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом.
Президент России Владимир Путин также охарактеризовал происшествие как теракт.