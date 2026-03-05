Власти Мальты изучают район атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз»

Газовоз «Арктик Метагаз» (IMO 9243148)

Построен в 2003 г. в Южной Корее (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) как Berge Everet для норвежской Bergesen, специализируется на перевозке СПГ. Свое текущее название и российский флаг судно получило в 2025 г. До этого, более 20 лет, оно эксплуатировалось под флагами Норвегии, Сингапура, Либерии и Палау.