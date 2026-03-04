Газета
МИД заявил о праве на ответные меры из-за атаки на газовоз в Средиземном море

Ведомости

Россия оставляет за собой право на ответные мер в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении МИД РФ на его сайте.

По данным министерства, российские дипломатические представительства совместно с профильными ведомствами подключились к операции по спасению членов экипажа судна. «По имеющимся у нас данным, все 30 членов экипажа спасены и находятся в безопасности. Двоим морякам, получившим ожоги, оказывается медицинская помощь во взаимодействии с прибрежным государством», – сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие гражданам России.

Минтранс РФ: Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Политика / Международные отношения

Ранее Минтранс России заявил, что нападение на танкер, предположительно, было совершено безэкипажными катерами Украины. В МИД подчеркнули, что подобные действия, если информация подтвердится, являются актом терроризма, грубым нарушением норм международного права и создают прямую угрозу безопасности судоходства. В министерстве также указали, что атака на газовоз, перевозивший груз, могла повлечь серьезные экологические последствия.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности», – подчеркнули в МИД РФ.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что атака на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой.

