МИД заявил о праве на ответные меры из-за атаки на газовоз в Средиземном море
Россия оставляет за собой право на ответные мер в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении МИД РФ на его сайте.
По данным министерства, российские дипломатические представительства совместно с профильными ведомствами подключились к операции по спасению членов экипажа судна. «По имеющимся у нас данным, все 30 членов экипажа спасены и находятся в безопасности. Двоим морякам, получившим ожоги, оказывается медицинская помощь во взаимодействии с прибрежным государством», – сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие гражданам России.
Ранее Минтранс России заявил, что нападение на танкер, предположительно, было совершено безэкипажными катерами Украины. В МИД подчеркнули, что подобные действия, если информация подтвердится, являются актом терроризма, грубым нарушением норм международного права и создают прямую угрозу безопасности судоходства. В министерстве также указали, что атака на газовоз, перевозивший груз, могла повлечь серьезные экологические последствия.
«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности», – подчеркнули в МИД РФ.
4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что атака на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой.