Посол Ирана в РФ: Тегеран никогда не стремился закрыть Ормузский пролив

8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Американский лидер отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом Трамп заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии.