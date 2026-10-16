Посол Ирана в РФ: Тегеран никогда не стремился закрыть Ормузский пролив
Иран никогда не стремился закрыть Ормузский пролив. Об этом заявил посол республики в России Казем Джалали в интервью журналистке ИС «Вести» Ольге Князевой.
«И в будущем тоже у нас нет такого намерения, чтобы закрывать пролив», – пояснил дипломат.
Джалали также заявил, что единственным способом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является уход США из региона.
Судоходство через Ормузский пролив оказалось существенно ограничено с 28 февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Тегеран установил особый режим прохода судов, а позднее увязал снятие ограничений с прекращением американской морской блокады и отменой санкций.
8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Американский лидер отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». При этом Трамп заявил, что Иран находится, по его оценке, в «очень плохом» экономическом и военном состоянии.