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Средняя пенсия неработающих россиян в 2027 году достигнет 30 000 рублей

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя ежемесячная выплата по старости неработающим пенсионерам в России в 2027 г. увеличится на 2400 руб. до 30 200 руб. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

По данным Соцфонда, повышение выплаты затронет 37,5 млн человек.

В СФР также отметили, что в годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной «тринадцатой пенсией» в размере 28 800 руб.

15 октября доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что часть россиян, получающих пенсию в первые дни месяца, увидят на своих счетах две выплаты в декабре. По его словам, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца – за декабрь, в конце – за январь. Досрочная выплата связана с длительными каникулами: с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. будут выходные и праздничные дни. Писать заявление для получения денег заранее не требуется.

13 октября «Ведомости» писали, что досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября в связи с предстоящим Днем народного единства. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.

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