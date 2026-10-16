Средняя пенсия неработающих россиян в 2027 году достигнет 30 000 рублей

15 октября доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что часть россиян, получающих пенсию в первые дни месяца, увидят на своих счетах две выплаты в декабре. По его словам, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца – за декабрь, в конце – за январь. Досрочная выплата связана с длительными каникулами: с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. будут выходные и праздничные дни. Писать заявление для получения денег заранее не требуется.