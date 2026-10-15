Часть пенсионеров получат две выплаты в декабре из-за праздников

13 октября «Ведомости» писали, что досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября в связи с предстоящим Днем народного единства. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.