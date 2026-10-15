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Часть пенсионеров получат две выплаты в декабре из-за праздников

Инна Шульгина

Часть россиян, получающих пенсию в первые дни месяца, увидят на своих счетах две выплаты в декабре. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил ТАСС .

По его словам, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца – за декабрь, в конце – за январь.

Досрочная выплата связана с длительными каникулами: с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. будут выходные и праздничные дни. Писать заявление для получения денег заранее не требуется.

13 октября «Ведомости» писали, что досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября в связи с предстоящим Днем народного единства. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.

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