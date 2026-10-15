Часть пенсионеров получат две выплаты в декабре из-за праздников
Часть россиян, получающих пенсию в первые дни месяца, увидят на своих счетах две выплаты в декабре. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил ТАСС .
По его словам, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца – за декабрь, в конце – за январь.
Досрочная выплата связана с длительными каникулами: с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. будут выходные и праздничные дни. Писать заявление для получения денег заранее не требуется.
13 октября «Ведомости» писали, что досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября в связи с предстоящим Днем народного единства. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.