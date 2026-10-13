Соцфонд: часть пенсионеров досрочно получат выплаты за ноябрь

Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, в кассе почтового отделения их можно получить с этой же даты. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября. Информацию о досрочных выплатах можно уточнить в банках и отделениях «Почты России».‍