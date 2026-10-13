Соцфонд: часть пенсионеров досрочно получат выплаты за ноябрь
Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября в связи с предстоящим Днем народного единства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Социальный фонд России.
Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 4 ноября. С 5 ноября доставка через банки возобновится по стандартному графику.
Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, в кассе почтового отделения их можно получить с этой же даты. В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября. Информацию о досрочных выплатах можно уточнить в банках и отделениях «Почты России».
12 октября глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил на заседании комитета Госдумы по информационной политике, что комиссия «Почты России» за доставку пенсий вырастет с 1,17 до 1,5% в 2027 г. Это предусмотрено проектом бюджета Социального фонда РФ.