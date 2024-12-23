Фицо: визит в Россию вызван словами Зеленского о транзите газа
Встреча словацкий премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным стала ответом украинскому президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. Об этом глава кабмина страны написал на своей странице в соцсети Facebook
«Я вновь заявляю, что настаиваю на проведении суверенной политики со всех четырех сторон. Лидеры ЕС были проинформированы о моей поездке и ее цели в пятницу. Моя сегодняшняя встреча стала ответом президенту Украины В. Зеленскому, который в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», – пояснил премьер.
По словам Фицо, украинский президент также выступает за санкции против ядерной программы России, чем наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на ее атомных электростанциях, «что недопустимо». Путин, добавил премьер-министр, подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 г., учитывая позицию украинского президента.
В рамках встречи собеседники также обменялись мнениями о ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Этому процессу, считает премьер, будут способствовать мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны, в которой русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР сыграли решающую роль.
19 декабря президент РФ в ходе прямой линии объявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. Путин напомнил, что инициатором отказа от нового соглашения является украинская сторона. Российский президент сообщил, что Киев зарабатывал на транзите газа около $700–800 млн ежегодно.
О том, что Фицо может посетить Москву, сообщил президент Сербии Александр Вучич, передавал 21 декабря телеканал Pink. За день до этого, 20 декабря, Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит газа через украинскую территорию.
Встреча прошла 22 декабря. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча была запланирована несколько дней назад. Он сообщил, что не знает, о чем будут беседовать Путин и Фицо, но согласился с предположением Зарубина, что речь может пойти о международной повестке и транзите российского газа.