Фицо: визит в Россию вызван словами Зеленского о транзите газа

«Я вновь заявляю, что настаиваю на проведении суверенной политики со всех четырех сторон. Лидеры ЕС были проинформированы о моей поездке и ее цели в пятницу. Моя сегодняшняя встреча стала ответом президенту Украины В. Зеленскому, который в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», – пояснил премьер.