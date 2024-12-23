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Песков: Путин будет рад видеть зарубежных гостей на параде Победы 9 мая

Ведомости

Президент России Владимир Путин будет рад видеть премьер-министра Словакии Роберта Фицо и других зарубежных гостей, которые приедут в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, в Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо, и всех других, кто готов разделить с нами память о великой победе и значение этой великой победы для мира», – подчеркнул Песков.

По его словам, тема визита словацкого премьера в Москву на парад Победы затрагивалась на встрече Путина с Фицо. Он подтвердил свое намерение приехать публично еще до того, как встретился с российским лидером.

22 декабря Путин встретился с Фицо в Москве. Словацкий премьер пояснил, что встреча с президентом России стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил против любого транзита газа через страну на территорию Словакии. В рамках встречи стороны также обменялись мнениями о ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного окончания конфликта и взаимоотношениях между Словакией и РФ.

Во время прямой линии 19 декабря Путин объявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. Глава государства напомнил, что инициатором отказа от нового соглашения является украинская сторона. На Украине неоднократно говорили, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию страны. Действие нынешнего соглашения закончится 1 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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