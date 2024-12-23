Песков: Путин будет рад видеть зарубежных гостей на параде Победы 9 мая

Во время прямой линии 19 декабря Путин объявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. Глава государства напомнил, что инициатором отказа от нового соглашения является украинская сторона. На Украине неоднократно говорили, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию страны. Действие нынешнего соглашения закончится 1 января 2025 г.