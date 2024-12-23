Песков: Путин будет рад видеть зарубежных гостей на параде Победы 9 мая
Президент России Владимир Путин будет рад видеть премьер-министра Словакии Роберта Фицо и других зарубежных гостей, которые приедут в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, в Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо, и всех других, кто готов разделить с нами память о великой победе и значение этой великой победы для мира», – подчеркнул Песков.
По его словам, тема визита словацкого премьера в Москву на парад Победы затрагивалась на встрече Путина с Фицо. Он подтвердил свое намерение приехать публично еще до того, как встретился с российским лидером.
22 декабря Путин встретился с Фицо в Москве. Словацкий премьер пояснил, что встреча с президентом России стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил против любого транзита газа через страну на территорию Словакии. В рамках встречи стороны также обменялись мнениями о ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного окончания конфликта и взаимоотношениях между Словакией и РФ.
Во время прямой линии 19 декабря Путин объявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. Глава государства напомнил, что инициатором отказа от нового соглашения является украинская сторона. На Украине неоднократно говорили, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию страны. Действие нынешнего соглашения закончится 1 января 2025 г.