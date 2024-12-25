Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Пашинян сообщил, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области 25 декабря, по причине положительного теста на COVID-19. По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите. До конца дня он примет решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.