Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС 26 декабря посредством видеоконференции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень важно: вы знаете, что Армения является очень важным участником организации», – подчеркнул Песков.
Пашинян сообщил, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Ленинградской области 25 декабря, по причине положительного теста на COVID-19. По его словам, положительная реакция была зафиксирована 23 декабря, 25 декабря тест уже был отрицательным, но, посоветовавшись с коллегами, Пашинян все же решил отказаться от участия в саммите. До конца дня он примет решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.
26 декабря на курорте «Игора» в Ленинградской области президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Пашиняна. Именно Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мероприятии будут участвовать президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец – в формате видеообращения).