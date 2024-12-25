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Спецборт МЧС прибыл в Актау за пострадавшими в авиакатастрофе россиянами

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Спецборт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Актау в Казахстане для санитарной эвакуации граждан РФ, пострадавших при крушении пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщает ТАСС.

Прибывшие российские медики должны определить, кого из пострадавших возможно транспортировать в Москву. Пациенты в полете будут размещены в медицинских модулях, оборудованных необходимой техникой для оказания медпомощи.

Крушение самолета Embraer E190, который выполнял рейс Баку – Грозный, произошло 25 декабря в городе Актау. По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, погибли 38 человек. Официальная причина крушения устанавливается. По указанию президента РФ Владимира Путина в республику был отправлен спецборт МЧС России с врачами отряда «Центроспас», психологами и группой специалистов Минздрава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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