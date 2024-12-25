Спецборт МЧС прибыл в Актау за пострадавшими в авиакатастрофе россиянами

Крушение самолета Embraer E190, который выполнял рейс Баку – Грозный, произошло 25 декабря в городе Актау. По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, погибли 38 человек. Официальная причина крушения устанавливается. По указанию президента РФ Владимира Путина в республику был отправлен спецборт МЧС России с врачами отряда «Центроспас», психологами и группой специалистов Минздрава.