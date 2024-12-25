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«Казинформ»: найден черный ящик разбившегося близ Актау самолета

Ведомости

В Казахстане найден черный ящик самолета Embraer Е190 AR «Азербайджанских авиалиний», который разбился 25 декабря в районе города Актау. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры.

Премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в Актау пообещал, что полученная в ходе расследования расшифровка черного ящика и результаты других экспертиз будут опубликованы, пишет также агентство.

Крушение самолета Embraer E190, который выполнял рейс Баку – Грозный, произошло 25 декабря. По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Бозумбаева, погибли 38 человек. В посольстве РФ в Казахстане заявили, что на борту летели 16 граждан РФ из числа пассажиров. В результате происшествия госпитализированы 29 человек: 15 граждан Азербайджана, девять россиян, три гражданина Киргизии, гражданство еще двух человек уточняется, сообщило МЧС Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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