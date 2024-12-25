«Казинформ»: найден черный ящик разбившегося близ Актау самолета

Крушение самолета Embraer E190, который выполнял рейс Баку – Грозный, произошло 25 декабря. По последним данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Бозумбаева, погибли 38 человек. В посольстве РФ в Казахстане заявили, что на борту летели 16 граждан РФ из числа пассажиров. В результате происшествия госпитализированы 29 человек: 15 граждан Азербайджана, девять россиян, три гражданина Киргизии, гражданство еще двух человек уточняется, сообщило МЧС Казахстана.