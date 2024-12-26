Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы в Москву
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе из-за крушения самолета Embraer Е190 в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
«В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли маршрут возобновлен», – говорится в заявлении El Al.
25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал вблизи Актау. Из-за сильного тумана в Грозном воздушное судно перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.
В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.