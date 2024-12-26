Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы в Москву

Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе из-за крушения самолета Embraer Е190 в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление авиаперевозчика.