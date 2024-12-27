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Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вынужденно вернулся в Баку

Ведомости

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Минеральные Воды, вынужден был вернуться в аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

«Капитан самолета, выполнявшего рейс J2-8717 по маршруту Баку – Минеральные Воды, после взлета, получив информационное уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, незамедлительно принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев», – говорится в сообщении.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе 16 россиян. Погибли 38 человек. Расследование причин катастрофы продолжается.

После происшествия казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о временной приостановке полетов по маршруту Астана – Екатеринбург с 28 декабря по 27 января «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков полетов в Россию. При этом самолеты Qazaq Air продолжат летать в Омск и Новосибирск.

Израильская авиакомпания El Al также отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе из-за крушения самолета Embraer Е190, сообщила The Times of Israel со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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