Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вынужденно вернулся в Баку

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе 16 россиян. Погибли 38 человек. Расследование причин катастрофы продолжается.