Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вынужденно вернулся в Баку
Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Минеральные Воды, вынужден был вернуться в аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
«Капитан самолета, выполнявшего рейс J2-8717 по маршруту Баку – Минеральные Воды, после взлета, получив информационное уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, незамедлительно принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев», – говорится в сообщении.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе 16 россиян. Погибли 38 человек. Расследование причин катастрофы продолжается.
После происшествия казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о временной приостановке полетов по маршруту Астана – Екатеринбург с 28 декабря по 27 января «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков полетов в Россию. При этом самолеты Qazaq Air продолжат летать в Омск и Новосибирск.
Израильская авиакомпания El Al также отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе из-за крушения самолета Embraer Е190, сообщила The Times of Israel со ссылкой на заявление авиаперевозчика.