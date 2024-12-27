Отмена рейсов из трех стран в города РФ существенно не изменит пассажиропоток

Казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer E190 был перенаправлен в Актау, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек. Решения об отмене рейсов Qazaq Air, Azerbaijan Airlines и El Al в Россию, которые авиакомпании пояснили мерами безопасности, существенно не повлияют на пассажиропоток в целом, но все же затронут несколько тысяч человек. Об этом «Ведомостям» сообщил главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.