Отмена рейсов из трех стран в города РФ существенно не изменит пассажиропоток

Отмена рейсов из трех стран в города РФ существенно не изменит пассажиропотокКомпании из Казахстана, Азербайджана и Израиля приостановили полеты после авиакатастрофы под Актау
Казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer E190 был перенаправлен в Актау, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек. Решения об отмене рейсов Qazaq Air, Azerbaijan Airlines и El Al в Россию, которые авиакомпании пояснили мерами безопасности, существенно не повлияют на пассажиропоток в целом, но все же затронут несколько тысяч человек. Об этом «Ведомостям» сообщил главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
AZAL, чей самолет потерпел крушение в Казахстане 25 декабря, в тот же день объявила об отмене рейсов в Грозный и Махачкалу. С 28 декабря авиакомпания приостановит рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минводы. При этом AZAL продолжит выполнять маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.
Qazaq Air временно приостановит полеты из Астаны в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января в целях «безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков. Самолеты казахстанской авиакомпании продолжат летать в Омск и Новосибирск. Пассажирам отмененных рейсов пообещали вернуть полную стоимость билетов и бесплатно перебронировать места на альтернативные авиарейсы.
Израильская El Al отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли маршрут возобновлен.
«Это вынудит часть пассажиров отменить поездку, а других переориентирует на рейсы других авиакомпаний: тот, кому нужно обязательно лететь, будет покупать билеты по очень высокой цене и, скорее всего, с пересадками. Конечно, в общем пассажиропотоке эти рейсы – капля в море, но пострадают несколько тысяч человек», – пояснил Шатилин.
Самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился утром 25 декабря около города Актау в Казахстане при заходе на посадку. Борт следовал из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен сначала в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу чеченского аэропорта. В самолете находились 67 человек – 16 граждан из России, шесть из Казахстана, 42 из Азербайджана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек. По данным МЧС Казахстана на 26 декабря, пока опознаны 10 тел. В катастрофе выжили 29 человек, в их числе – девять россиян.
В РФ, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности. Иностранные СМИ писали о разных версиях случившегося. В частности, сайт Orda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области сообщил, что на борту якобы взорвался кислородный баллон. Азербайджанские СМИ сообщали, что воздушное судно якобы было подбито ракетой российского ПВО. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также обвинил в трагедии Россию и потребовал от ее властей извинений. В Кремле на это ответили, что не будут давать каких-либо оценок по поводу крушения пассажирского самолета в Казахстане до результатов расследования авиакатастрофы.