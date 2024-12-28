Путин и Алиев по телефону обсудили крушение пассажирского самолета AZAL

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, самолет два раза пытался приземлиться в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман, а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 решил лететь через Каспийское море в аэропорт города Актау в Казахстане, утверждает Ядров. При заходе на посадку в районе Актау самолет разбился.