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Путин и Алиев по телефону обсудили крушение пассажирского самолета AZAL

Разговор состоялся по инициативе российской стороны
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Грозный, в результате которого погибли 38 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.

Президент РФ отметил, что следовавший четко по расписанию самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это время столица Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения, сказал Путин.

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, самолет два раза пытался приземлиться в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман, а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 решил лететь через Каспийское море в аэропорт города Актау в Казахстане, утверждает Ядров. При заходе на посадку в районе Актау самолет разбился.

Следственным комитетом (СК) России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК России.

В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря на брифинге заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета до результатов расследования.

Кадры с места крушения самолета Баку – Грозный
Утром 25 декабря в Казахстане <a href="https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/12/25/1083587-v-kazahstane-upal-samolet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">потерпел</a> крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко <a href="https://t.me/korenyako/642" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сообщил</a>, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана.
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Утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана. / Иса Таженбаев / ТАСС

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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