Путин и Алиев по телефону обсудили крушение пассажирского самолета AZAL

Путин и Алиев по телефону обсудили крушение пассажирского самолета AZALРазговор состоялся по инициативе российской стороны
Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Грозный, в результате которого погибли 38 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.
Президент РФ отметил, что следовавший четко по расписанию самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это время столица Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения, сказал Путин.
25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, самолет два раза пытался приземлиться в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман, а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 решил лететь через Каспийское море в аэропорт города Актау в Казахстане, утверждает Ядров. При заходе на посадку в районе Актау самолет разбился.
Следственным комитетом (СК) России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК России.
В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря на брифинге заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета до результатов расследования.