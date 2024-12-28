Алиев: самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией
Потерпевший крушение пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщили на сайте лидера республики.
25 декабря самолет Embraer E190 летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщается на сайте Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был направлен в аэропорт города Актау в Казахстане и только благодаря профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку, говорится в заявлении. В результате погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы с места происшествия.
Алиев подчеркнул, что многочисленные отверстия в фюзеляже самолета, травмы, полученные пассажирами и экипажем в результате попадания в салон посторонних частиц во время полета, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факты внешнего физического и технического вмешательства.
Президент республики заявил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин аварии была сформирована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе. Путин и Алиев подтвердили, что расследование будет проводиться в условиях полной прозрачности и с регулярным предоставлением общественности обновленной информации.
Ранее 28 декабря на сайте Кремля сообщалось, что разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе российской стороны. Путин в беседе с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По словам Путина, самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения. 27 декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что командир Embraer E190 сам принял решение лететь на посадку именно в Актау.