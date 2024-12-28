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Алиев: самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией

Ведомости

Потерпевший крушение пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщили на сайте лидера республики.

25 декабря самолет Embraer E190 летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщается на сайте Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был направлен в аэропорт города Актау в Казахстане и только благодаря профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку, говорится в заявлении. В результате погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы с места происшествия.

Алиев подчеркнул, что многочисленные отверстия в фюзеляже самолета, травмы, полученные пассажирами и экипажем в результате попадания в салон посторонних частиц во время полета, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факты внешнего физического и технического вмешательства.

Президент республики заявил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин аварии была сформирована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе. Путин и Алиев подтвердили, что расследование будет проводиться в условиях полной прозрачности и с регулярным предоставлением общественности обновленной информации.

Ранее 28 декабря на сайте Кремля сообщалось, что разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе российской стороны. Путин в беседе с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По словам Путина, самолет AZAL неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения. 27 декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что командир Embraer E190 сам принял решение лететь на посадку именно в Актау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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