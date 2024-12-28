Алиев: самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией

25 декабря самолет Embraer E190 летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщается на сайте Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был направлен в аэропорт города Актау в Казахстане и только благодаря профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку, говорится в заявлении. В результате погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы с места происшествия.