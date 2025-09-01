Оверчук рассказал о работе по улучшению отношений России и Азербайджана
Москва и Баку работают над улучшением отношений между странами, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран», – сказал он.
Оверчук отметил, что стороны работаю над тем, чтобы «отношения улучшались».
22 августа в Астрахани вице-премьер РФ Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали протокол заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил накануне, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут пересечься на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября. Пока официально об этой встрече не сообщалось.
Отношения России и Азербайджана ухудшились летом этого года. Это произошло после того, как российские силовики задержали представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Баку в ответ отменил ряд мероприятий с РФ – как дипломатических, так и культурных, – и задержал граждан РФ в республике по обвинению в транзите наркотиков. Кроме того, в июле были арестованы российские журналисты «Sputnik Азербайджан».
27 августа Алиев назвал создание Азербайджанской ССР в 1920 г. вторжением и оккупацией. По его словам, это произошло после распада Российской империи и краткого периода независимости Азербайджанской демократической республики.