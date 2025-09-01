Оверчук рассказал о работе по улучшению отношений России и Азербайджана

Отношения России и Азербайджана ухудшились летом этого года. Это произошло после того, как российские силовики задержали представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Баку в ответ отменил ряд мероприятий с РФ – как дипломатических, так и культурных, – и задержал граждан РФ в республике по обвинению в транзите наркотиков. Кроме того, в июле были арестованы российские журналисты «Sputnik Азербайджан».