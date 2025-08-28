Газета
Главная / Политика /

Ильхам Алиев обвинил Советскую Россию в оккупации Азербайджана

По его мнению, Баку не несет ответственности за ухудшение двусторонних отношений
Роман Романов
Нурлан Гасымов
Иван Касякин
Президент Азербайджана после победы над Арменией не потерпит неуважения
Президент Азербайджана после победы над Арменией не потерпит неуважения / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью арабскому телеканалу Al-Arabya назвал установление советской власти в Азербайджане в 1920 г. оккупацией. По его словам, после распада Российской империи на Кавказе в мае 1918 г. была образована первая в мусульманском мире демократическая Азербайджанская республика, которая прекратила свое существование в апреле 1920 г.

«Большевики обманули народ. Их лозунгами были: «Фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам, свобода – народам». Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», – добавил азербайджанский президент.

Большое влияние на определение внешнеполитического курса Азербайджана оказывает внешний фактор, а не глава государства или министр иностранных дел, замечает специалист по Кавказу, политолог Артур Атаев. Этот фактор, продолжает эксперт, коррелирует с экономикой, поэтому внешние игроки могут навязывать Баку свою риторику.

Алиев: Азербайджан должен быть готов к войне в любой момент

Политика / Международные новости

Это не первый выпад в адрес общего советского прошлого со стороны глав постсоветских государств. Так, 25 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил СССР в формировании патриотической модели и специфической «социально-психологической среды», которая впоследствии привела к созданию Карабахского движения и конфликту с соседями.

В разговоре с журналистом Алиев также затронул текущий кризис в российско-азербайджанских отношениях, который начался 25 декабря после крушения самолета Azal, летевшего из Баку в Грозный. Он в очередной раз повторил, что большое разочарование азербайджанской стороны вызывает ненадлежащая, по его утверждению, реакция на этот инцидент.

Новый виток российско-азербайджанского обострения случился 27 июня, после задержания более 50 уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, двое из которых скончались. Через три дня азербайджанская полиция задержала несколько журналистов редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку. А на следующий день провела аресты российских граждан по обвинению в наркотрафике и киберпреступности.

После этого российский МИД призвал своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан.

При этом говорить, что азербайджанское руководство в своей политике однозначно развернулось в сторону Запада, пока нельзя: там крайне некомплиментарно отзываются об азербайджанском лидере и в целом о стране, в первую очередь во Франции и отчасти в Германии, считает Атаев.

На этом фоне 22 августа в рамках 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астрахани вице-премьер России Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали ряд протоколов о сотрудничестве в области энергетики и транспорта. В тот же день российский президент Владимир Путин поздравил первую леди и вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

