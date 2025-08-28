Ильхам Алиев обвинил Советскую Россию в оккупации Азербайджана

Ильхам Алиев обвинил Советскую Россию в оккупации АзербайджанаПо его мнению, Баку не несет ответственности за ухудшение двусторонних отношений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью арабскому телеканалу Al-Arabya назвал установление советской власти в Азербайджане в 1920 г. оккупацией. По его словам, после распада Российской империи на Кавказе в мае 1918 г. была образована первая в мусульманском мире демократическая Азербайджанская республика, которая прекратила свое существование в апреле 1920 г.
«Большевики обманули народ. Их лозунгами были: «Фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам, свобода – народам». Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», – добавил азербайджанский президент.
Большое влияние на определение внешнеполитического курса Азербайджана оказывает внешний фактор, а не глава государства или министр иностранных дел, замечает специалист по Кавказу, политолог Артур Атаев. Этот фактор, продолжает эксперт, коррелирует с экономикой, поэтому внешние игроки могут навязывать Баку свою риторику.
Это не первый выпад в адрес общего советского прошлого со стороны глав постсоветских государств. Так, 25 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил СССР в формировании патриотической модели и специфической «социально-психологической среды», которая впоследствии привела к созданию Карабахского движения и конфликту с соседями.
В разговоре с журналистом Алиев также затронул текущий кризис в российско-азербайджанских отношениях, который начался 25 декабря после крушения самолета Azal, летевшего из Баку в Грозный. Он в очередной раз повторил, что большое разочарование азербайджанской стороны вызывает ненадлежащая, по его утверждению, реакция на этот инцидент.
Новый виток российско-азербайджанского обострения случился 27 июня, после задержания более 50 уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, двое из которых скончались. Через три дня азербайджанская полиция задержала несколько журналистов редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку. А на следующий день провела аресты российских граждан по обвинению в наркотрафике и киберпреступности.
После этого российский МИД призвал своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан.
При этом говорить, что азербайджанское руководство в своей политике однозначно развернулось в сторону Запада, пока нельзя: там крайне некомплиментарно отзываются об азербайджанском лидере и в целом о стране, в первую очередь во Франции и отчасти в Германии, считает Атаев.
На этом фоне 22 августа в рамках 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астрахани вице-премьер России Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали ряд протоколов о сотрудничестве в области энергетики и транспорта. В тот же день российский президент Владимир Путин поздравил первую леди и вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.