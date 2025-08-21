Алиев: Азербайджан должен быть готов к войне в любой момент
Азербайджанские вооруженные силы должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, учитывая непредсказуемость мировых процессов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Кельбаджар, где он встретился с жителями региона. Его слова передает Haqqin.
«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», – подчеркнул Алиев. По его словам, армия страны уже располагает современными беспилотниками, артиллерийскими системами и модернизированными боевыми самолетами.
Президент отметил, что за последние годы существенно увеличена численность сил специального назначения, созданы новые подразделения коммандос. «Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют», – добавил Алиев.
11 августа стало известно, что министерству энергетики Азербайджана выделили $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Алиев подписал соответствующий указ. Согласно указу, средства выделяются из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного государственным бюджетом страны на 2025 г. Деньги будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.