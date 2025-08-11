Газета
Алиев распорядился выделить $2 млн на гумпомощь Украине

Деньги выделят из резервного фонда президента Азербайджана
Ведомости

Министерству энергетики Азербайджана будут выделены $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Президент республики Ильхам Алиев подписал соответсвующий указ. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, средства выделят из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного государственным бюджетом страны на 2025 г. Деньги будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

Это не первы раз, когда Баку отправляет помощь Киеву. 5 февраля Азербайджан уже выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Тогда средства также были направлены на электрооборудование, произведенное в республике. Тогда отмечалось, что отношения двух стран строятся на основе дружбы и партнерства.

28 июля Украина впервые закупила азербайджанский газ, который должен был поступить через Трансбалканский коридор через Болгарию и Румынию. Соглашение было заключено с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

