Алиев распорядился выделить $2 млн на гумпомощь Украине

Это не первы раз, когда Баку отправляет помощь Киеву. 5 февраля Азербайджан уже выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Тогда средства также были направлены на электрооборудование, произведенное в республике. Тогда отмечалось, что отношения двух стран строятся на основе дружбы и партнерства.