Украина впервые начала закупать газ в Азербайджане
Украина впервые закупила азербайджанский газ, который поступит через Трансбалканский коридор. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Соглашение было заключено с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.
«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству», – написал он в Facebook (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской Meta).
Поставка пройдет через Болгарию и Румынию.
С 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу, отказавшись продлевать контракт с «Газпромом». Это увеличило потребность Украины в техническом газе для поддержания давления в трубах. С февраля запасы в хранилищах остаются на минимуме, а закупки идут по высоким ценам. 27 мая Украина утвердила процедуры для импорта газа из Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии.
В июне замглавы минэнерго Украины Николай Колесник посетил Азербайджан. Там он обсудил с министром энергетики страны Парвизом Шахбазовым возможность участия Баку в энергетических проектах на Украине.