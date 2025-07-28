Украина впервые начала закупать газ в Азербайджане

С 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу, отказавшись продлевать контракт с «Газпромом». Это увеличило потребность Украины в техническом газе для поддержания давления в трубах. С февраля запасы в хранилищах остаются на минимуме, а закупки идут по высоким ценам. 27 мая Украина утвердила процедуры для импорта газа из Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии.