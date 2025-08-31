Путин и Алиев могут пересечься на саммите ШОС 1 сентября
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут пересечься на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет», – сказал он.
Летом этого года отношения Москвы и Баку обострились после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Это вызвало резкую реакцию Азербайджана – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.
27 августа Алиев в интервью Al-Arabya назвал установление советской власти в Азербайджане в 1920 г. оккупацией. По его словам, после распада Российской империи на Кавказе в мае 1918 г. была образована первая в мусульманском мире демократическая Азербайджанская республика, которая прекратила свое существование в апреле 1920 г.
Несмотря на это Москва и Баку продолжают заключать новые соглашения. 22 августа вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали протокол заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астрахани.