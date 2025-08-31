Путин и Алиев могут пересечься на саммите ШОС 1 сентября

27 августа Алиев в интервью Al-Arabya назвал установление советской власти в Азербайджане в 1920 г. оккупацией. По его словам, после распада Российской империи на Кавказе в мае 1918 г. была образована первая в мусульманском мире демократическая Азербайджанская республика, которая прекратила свое существование в апреле 1920 г.