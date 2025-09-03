Путин и Алиев пожали друг другу руки в Пекине
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись рукопожатием, встретившись в Пекине в рамках торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
31 августа в Китае начался ежегодный саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда приехал и Путин, который проведет в Китае четыре дня, в частности, чтобы посетить парад и торжественный прием в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. 1 сентября Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в ШОС в качестве полноправного члена.
Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.
27 августа Алиев назвал создание Азербайджанской ССР в 1920 г. вторжением и оккупацией. По его словам, это произошло после распада Российской империи и краткого периода независимости Азербайджанской демократической республики.
1 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Москва и Баку работают над улучшением отношений между странами.