Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с 73-летием. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Пашинян отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Ереваном и Москвой и высоко оценил личный вклад Владимира Путина в развитие российско-армянских отношений.
Президент России проводит день рождения в рабочем режиме. В его расписании – совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними насущные международные темы. По итогам всех контактов Кремль представит сводное сообщение.
До этого российского лидера поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Алиев обсудил с российским лидером состояние и перспективы отношений между Баку и Москвой, а Токаев подчеркнул вклад Путина в укрепление добрососедства и партнерства между странами.