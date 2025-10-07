Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Президент России проводит день рождения в рабочем режиме. В его расписании – совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними насущные международные темы. По итогам всех контактов Кремль представит сводное сообщение.