Токаев поздравил Путина с днем рождения и отметил его вклад в партнерство стран

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его вклад в укрепление межгосударственного партнерства и добрососедских отношений между двумя странами.

«В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран», – сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Отмечается, что особое внимание президенты уделили практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых до этого на высшем уровне.

Путину исполнилось 73 года. Президент проводит день рождения в рабочем режиме: в его графике совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что в ходе звонков Путин примет поздравления от иностранных лидеров, а также кратко обсудит с ними текущие насущные темы. По итогам всех разговоров Кремль представит сводное сообщение.

До этого с днем рождения российского лидера уже поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Баку и Москвой.

