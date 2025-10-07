Токаев поздравил Путина с днем рождения и отметил его вклад в партнерство стран
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его вклад в укрепление межгосударственного партнерства и добрососедских отношений между двумя странами.
«В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран», – сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
Отмечается, что особое внимание президенты уделили практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых до этого на высшем уровне.
Путину исполнилось 73 года. Президент проводит день рождения в рабочем режиме: в его графике совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что в ходе звонков Путин примет поздравления от иностранных лидеров, а также кратко обсудит с ними текущие насущные темы. По итогам всех разговоров Кремль представит сводное сообщение.
До этого с днем рождения российского лидера уже поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Баку и Москвой.