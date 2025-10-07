Все лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
Лидеры всех стран Содружества независимых государств (СНГ) поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отправив ему письменные послания, сообщила пресс-служба Кремля.
Семь руководителей государств позвонили Путину по телефону, чтобы поздравить с 73-летием. Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский глава государства Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В Кремле отметили, что поздравления были теплыми. Во время телефонных разговоров лидеры стран СНГ также обсудили с Путиным развитие двусторонних отношений и будущую работу на заседании Совета глав государств объединения в Душанбе.
Российского президента также поздравила с днем рождения глава Гагаузии Евгения Гуцул. Находясь в заключении, она передала текст через своего адвоката. Гуцул пожелала Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в его ответственном деле. Она отметила, что президент стал для многих людей символом силы, справедливости и преданности своему народу.