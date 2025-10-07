Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Все лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

Ведомости

Лидеры всех стран Содружества независимых государств (СНГ) поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отправив ему письменные послания, сообщила пресс-служба Кремля.

Семь руководителей государств позвонили Путину по телефону, чтобы поздравить с 73-летием. Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский глава государства Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В Кремле отметили, что поздравления были теплыми. Во время телефонных разговоров лидеры стран СНГ также обсудили с Путиным развитие двусторонних отношений и будущую работу на заседании Совета глав государств объединения в Душанбе.

Российского президента также поздравила с днем рождения глава Гагаузии Евгения Гуцул. Находясь в заключении, она передала текст через своего адвоката. Гуцул пожелала Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в его ответственном деле. Она отметила, что президент стал для многих людей символом силы, справедливости и преданности своему народу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её