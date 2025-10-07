В Кремле оценили важность звонка Алиева Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным звонок президента Азербайджана Ильхама Алиева российскому коллеге Владимиру Путину.
Он подтвердил, что азербайджанский лидер поздравил Путина с днем рождения и обсудил с ним другие вопросы.
7 октября Алиев позвонил президенту РФ для поздравлений. Лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений между Баку и Москвой.
Последний раз Алиев и Путин разговаривали по телефону 29 декабря 2024 г. Тогда они обсудили крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, следовавшего из Баку в Грозный, в результате которого погибли 38 человек.
1 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Азербайджан работают над улучшением отношений.