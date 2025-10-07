Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Турции.
В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили обстановку на Украине и в секторе Газа. Эрдоган выступил за активизацию дипломатии для урегулирования украинского конфликта.
До этого Путина поздравил с днем рождения премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они также провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Ереваном и Москвой и высоко оценил личный вклад Путина в развитие российско-армянских отношений.
Российского лидера поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Алиев обсудил с Путиным состояние и перспективы отношений между Баку и Москвой, а Токаев подчеркнул вклад российского лидера в укрепление добрососедства и партнерства между странами.