Ушаков рассказал о поздравлениях Путину с днем рождения от лидеров КНР и КНДР
Лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Они направили ему «теплые, нестандартные» поздравления, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, по состоянию на 17:00 мск глава государства получил около 40 поздравлений.
Кроме того, с 73-летием российского лидера поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение укреплять особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией.
До этого российского лидера уже поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лидеры подчеркивали вклад Путина в развитие отношений и стратегического сотрудничества между своими странами и Россией.
Президент России проводит день рождения в рабочем режиме: в его графике совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, во время звонков Путин принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними текущие международные темы. По итогам всех контактов Кремль обещал представить сводное сообщение.