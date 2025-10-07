Ушаков рассказал о поздравлениях Путину с днем рождения от лидеров КНР и КНДР

Президент России проводит день рождения в рабочем режиме: в его графике совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, во время звонков Путин принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними текущие международные темы. По итогам всех контактов Кремль обещал представить сводное сообщение.