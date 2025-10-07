Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.

Белорусский президент отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отечества, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.

«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег», – сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии также убежден, что основы союзнических отношений и стратегического партнерства, заложенные Белоруссией и Россией в ходе совместной работы, станут для будущих поколений граждан обеих стран надежным ориентиром.

7 октября 2025 г. Путин отмечает свое 73-летие. Это его 21-й день рождения на посту президента России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, 7 октября во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На этот день также запланировано много международных телефонных разговоров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте