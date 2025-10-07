Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.
Белорусский президент отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отечества, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.
«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег», – сказал Лукашенко.
Лидер Белоруссии также убежден, что основы союзнических отношений и стратегического партнерства, заложенные Белоруссией и Россией в ходе совместной работы, станут для будущих поколений граждан обеих стран надежным ориентиром.
7 октября 2025 г. Путин отмечает свое 73-летие. Это его 21-й день рождения на посту президента России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, 7 октября во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На этот день также запланировано много международных телефонных разговоров.