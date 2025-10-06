Кремль рассказал о планах Путина на день рождения

Кремль рассказал о планах Путина на день рожденияПесков сообщил, как внуки поздравят президента с днем рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября во второй половине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, с рабочей повесткой дня. И, как правило, в течение дня президент получает поздравления от своих зарубежных коллег», – уточнил представитель Кремля.
Он добавил, что на 7 октября запланировано много международных телефонных разговоров. Пескова также спросили, как Путина поздравят внуки. По его словам, они поздравят президента, как внуки поздравляют всех дедушек, «тепло и с любовью».
7 октября 2025 г. Путин отметит свое 73-летие. Это будет его 21-й день рождения на посту президента России.
Песков говорил, что свой день рождения Путин празднует в кругу родных и знакомых. Однако часто празднование носит рабочий характер, и президент использует возможность для общения со своими коллегами из других стран. В частности, у Путина проходят встречи с лидерами стран СНГ, а многие зарубежные руководители поздравляют его в телефонном разговоре.