Кремль рассказал о планах Путина на день рождения

Песков говорил, что свой день рождения Путин празднует в кругу родных и знакомых. Однако часто празднование носит рабочий характер, и президент использует возможность для общения со своими коллегами из других стран. В частности, у Путина проходят встречи с лидерами стран СНГ, а многие зарубежные руководители поздравляют его в телефонном разговоре.