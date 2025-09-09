Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин старается провести день рождения с семьей

Ведомости

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, традиционно старается провести время с близкими людьми и общается с главами других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что, как и все люди, Путин празднует этот день в кругу родных и знакомых. Однако часто празднование носит рабочий характер, и российский лидер использует возможность для общения со своими коллегами из других государств.

Нередко 7 октября у Путина проходят встречи с лидерами стран СНГ, а многие зарубежные руководители поздравляют его по телефону.

Ранее Песков рассказал агентству, что президент старается ежедневно заниматься спортом. Представителя Кремля спросили о том, как у Путина получается выдерживать напряженный рабочий график и помогают ли ему занятия спортом в этом вопросе. Пресс-секретарь признался, что ему самому трудно понять, откуда у Путина столько сил.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте