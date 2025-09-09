Песков: Путин старается провести день рождения с семьей
Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, традиционно старается провести время с близкими людьми и общается с главами других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что, как и все люди, Путин празднует этот день в кругу родных и знакомых. Однако часто празднование носит рабочий характер, и российский лидер использует возможность для общения со своими коллегами из других государств.
Нередко 7 октября у Путина проходят встречи с лидерами стран СНГ, а многие зарубежные руководители поздравляют его по телефону.
Ранее Песков рассказал агентству, что президент старается ежедневно заниматься спортом. Представителя Кремля спросили о том, как у Путина получается выдерживать напряженный рабочий график и помогают ли ему занятия спортом в этом вопросе. Пресс-секретарь признался, что ему самому трудно понять, откуда у Путина столько сил.